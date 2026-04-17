Москва17 апр Вести.В США намерены добиться того, чтобы Украина стремилась к процессу мирных переговоров, а глава киевского режима Владимир Зеленский не требовал спонсорства. Об этом заявила член Палаты представителей США Анна Паулина Луна в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.

На данный момент [госсекретарь США] Марко Рубио четко дал понять, что он хочет, чтобы придерживались плана [Джареда] Кушнера, [Стива] Уиткоффа и президента Трампа по мирному урегулированию. Думаю, что президент Трамп и госсекретарь Рубио успешно его обсуждают внутри администрации. Как президент Трамп сказал Зеленскому, когда тот пришел в Белый дом после избрания Трампа президентом, - у Зеленского нет карт на руках напомнила конгрессвумен

Она отметила, что сейчас в США активно рассекречивают документы, которые свидетельствуют о том, что часть финансирования, предназначенного для поддержки Украины, фактически была направлена ​​​​на избирательную кампанию экс-президента Джо Байдена.

Все это, на мой взгляд, свидетельствует о коррупции в государственных органах. Я думаю, что сейчас администрация будет продолжать продвигать то, чего она изначально хотела добиться, а именно — никакого отказа от мирных переговоров не принимается, чтобы Зеленский не думал, что он может продолжать выкачивать деньги из американских налогоплательщиков и не рассматривал возможность мирных переговоров. И поэтому я буду продолжать поддерживать эту позицию администрации сообщила она

Ранее Анна Паулина Луна отметила, что глава киевского режима Владимир Зеленский блокирует проект мирного соглашения, который в Вашингтоне считают вполне жизнеспособным.