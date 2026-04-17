Москва17 апр Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский блокирует проект мирного соглашения, который в Вашингтоне считают вполне жизнеспособным. Об этом заявила в эксклюзивном интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна.

По ее словам, мирное соглашение находится "на столе".

Нынешнее мирное соглашение с точки зрения позиции администрации и Госдепартамента является вполне жизнеспособным вариантом. Оно лежит на столе, и Зеленский его блокирует заявила парламентарий

Также она отметила большую усталость от поддержки Украины в Конгрессе США.