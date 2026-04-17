Москва17 апр Вести.В Конгрессе США устали от поддержки Украины, сознательно затягивающей войну. Об этом заявила в эксклюзивном интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна.

Конгрессвумен объяснила, почему никогда не голосовала за финансовую поддержку Украины.

Я думаю, что сейчас у президента Трампа есть возможность потенциально приостановить продажу оружия странам НАТО. Мы видим, что ситуация вокруг НАТО развивается, и хотя я не могу говорить от лица президентской администрации, я могу сказать вам - по крайней мере, с точки зрения Конгресса, - что сейчас наблюдается большая усталость от продолжения поддержки усилий Украины в том случае, если они не готовы всерьез сесть за стол переговоров и вести переговоры о мире. Поэтому я никогда не голосовала за финансирование Украины