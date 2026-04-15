В США заявили о курсе на прекращение спонсирования Киева Вэнс подтвердил приверженность курсу на паузу в финансировании Украины

Москва15 апр Вести.Материальную помощь Украине нужно остановить. С таким заявлением выступил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, чьи слова передает РИА Новости.

По мнению политика, США должны перестать финансировать конфликт на Украине.

Вэнс подчеркнул, что одним из лучших достижений администрации президента Дональда Трампа он считает решение о прекращении поставок вооружения для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Соединенные Штаты настолько истощили свои запасы вооружений в конфликте с Ираном, что последнее, что им хочется делать - это отправлять оружие на Украину.