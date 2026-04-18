США отказываются платить за Украину и требуют этого от союзников Politico: Пентагон потребовал от Европы взять на себя военную помощь Украине

Москва18 апр Вести.Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби в ходе заседания контактной группы "Рамштайн" фактически переложил бремя военной поддержки Киева на европейских союзников Вашингтона. Об этом сообщает Politico.

Колби открыто признал, что до сих пор помощь Соединенных Штатов строилась на "использовании ограниченных американских запасов", и дал понять, что подобная модель себя исчерпала. Высокопоставленный чиновник военного ведомства подчеркнул, что европейским странам необходимо кратно нарастить финансирование и производство вооружений.

Европа должна ускорить принятие на себя основной ответственности за оборону континента. Это не вопрос выбора, а стратегической необходимости сказал Колби

По его словам, "дальнейшая помощь Киеву не должна зависеть от значительных взносов США".

Заявление прозвучало на фоне нарастающего давления Вашингтона на партнеров сразу по нескольким направлениям. Ранее военный министр США Пит Хегсет упрекал союзников в бездействии в ходе конфликта с Ираном. Президент Дональд Трамп в свою очередь предупреждал, что прежних отношений с партнерами не будет, если те не окажут поддержку в ближневосточной операции, и заявил о необходимости пересмотра отношений с НАТО, а также выразил недовольство позицией Республики Корея и Японии.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, реагируя на сигналы из Вашингтона, заявил, что США вряд ли смогут покинуть Североатлантический альянс, однако подчеркнул: миру нужна более сильная Европа в составе более сильного НАТО.

Ранее на этой неделе вице-президент Джей Ди Вэнс назвал прекращение прямых поставок американского оружия Украине одним из главных достижений нынешней администрации. По его словам, решение Вашингтона остановить финансирование конфликта было правильным.

Сам Киев уже ощущает последствия смены приоритетов. Владимир Зеленский признал, что на фоне боевых действий на Ближнем Востоке у ВСУ наблюдается такой дефицит ракет к системам ПВО Patriot, что "хуже некуда", а Соединенные Штаты уделяют Украине все меньше внимания в свете конфликта с Ираном.