Политолог Ищенко: конфликт на Украине привел к истощению арсеналов США Политолог Ищенко: арсеналы США истощены на фоне конфликта на Украине

Москва2 мая Вести.Конфликт на Украине привел к истощению арсеналов Соединенных Штатов и Запада. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил политолог Ростислав Ищенко.

Он обратил внимание, что в 2022 году Америка поставляла тяжелое вооружение Киеву, но в 2024 году такие поставки завершились.

Война на Украине привела к истощению их арсеналов практически моментально. В 2022 году, во второй половине, они начали поставлять тяжелое вооружение, а в 2024 году закончили, потому что оно закончилось у них. И они бы с удовольствием его поставляли бы и дальше. Значит, и ракеты в значительно больших объемах поставляли Украине, и танки, и все что хочешь. Им это совершенно не жалко было. Но оно у них закончилось сказал Ищенко

По словам политолога, на сегодняшний день Пентагон запрашивает миллиарды долларов, чтобы пополнить арсеналы.

Кроме того, Ищенко напомнил, что Европа также в начале конфликта активно предоставляла Украине финансирование.

Европейский Союз давал [Украине] аналогичные суммы американским. Вот сейчас они сократились, но по вполне объективным причинам – у них просто больше нет [средств] добавил он

Ранее стало известно, что послы стран Европейского союза одобрили выделение Украине кредита на 90 млрд евро, однако финансирование будет осуществляться через собственные заимствования ЕС.