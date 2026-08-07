Москва7 авгВести.Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США нуждаются в пополнении запасов вооружений из-за того, что администрация экс-президента Джо Байдена передала Киеву огромный объем военной помощи.
Об этом глава Белого дома рассказал, отвечая на вопросы журналистов.
Нам всегда нужно больше. Слушайте, мы передали огромный объем Украине. Это [сделали] люди Байдена. И это [оружие] было отдано бесплатносказал Трамп
По его словам, предыдущая администрация передала Украине вооружения на сумму $300 млрд.
Накануне телеканал CNN сообщил, что Трамп разозлился после того, как СМИ начали публиковать информацию об истощении запасов боеприпасов США.