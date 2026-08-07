Трамп заявил, что США нуждаются в пополнении запасов вооружений

Трамп считает необходимым пополнить запасы вооружений США Трамп заявил, что США нуждаются в пополнении запасов вооружений

Москва7 авг Вести.Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США нуждаются в пополнении запасов вооружений из-за того, что администрация экс-президента Джо Байдена передала Киеву огромный объем военной помощи.

Об этом глава Белого дома рассказал, отвечая на вопросы журналистов.

Нам всегда нужно больше. Слушайте, мы передали огромный объем Украине. Это [сделали] люди Байдена. И это [оружие] было отдано бесплатно сказал Трамп

По его словам, предыдущая администрация передала Украине вооружения на сумму $300 млрд.

Накануне телеканал CNN сообщил, что Трамп разозлился после того, как СМИ начали публиковать информацию об истощении запасов боеприпасов США.