Трамп сообщил, что у европейских союзников США слабые вооруженные силы

Трамп: европейские союзники США по НАТО слишком долго полагались на Вашингтон Трамп сообщил, что у европейских союзников США слабые вооруженные силы

Москва6 авг Вести.Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у европейских союзников Вашингтона по НАТО слабые вооруженные силы из-за того, что они полагались на Соединенные Штаты.

Об этом глава Белого дома рассказал, выступая перед сторонниками в Лас-Вегасе.

У них нет хороших вооруженных сил, потому что они слишком долго полагались на нас сказал Трамп

Американский лидер добавил, что предыдущая администрация во главе с экс-президентом США Джо Байденом "раздала" вооружений на 350 млрд долларов.

Ранее Трамп отметил, что Европе следует заплатить США за оружие, которое Вашингтон передал Киеву при Байдене. Он уточнил, что речь идет о вооружении на 350 млрд долларов.