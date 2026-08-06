Москва6 авгВести.Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у европейских союзников Вашингтона по НАТО слабые вооруженные силы из-за того, что они полагались на Соединенные Штаты.
Об этом глава Белого дома рассказал, выступая перед сторонниками в Лас-Вегасе.
У них нет хороших вооруженных сил, потому что они слишком долго полагались на нассказал Трамп
Американский лидер добавил, что предыдущая администрация во главе с экс-президентом США Джо Байденом "раздала" вооружений на 350 млрд долларов.
Ранее Трамп отметил, что Европе следует заплатить США за оружие, которое Вашингтон передал Киеву при Байдене. Он уточнил, что речь идет о вооружении на 350 млрд долларов.