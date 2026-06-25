Трамп на встрече с Рютте объявил, что НАТО подвела США Трамп выразил разочарование ключевыми союзниками НАТО по конфликту с Ираном

Москва25 июн Вести.Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил о том, что Североатлантический альянс подвел Соединенные Штаты, а также выразил разочарование ключевыми европейскими союзниками. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Американский лидер подчеркнул, что если бы генеральным секретарем был кто-то другой, помимо Рютте, сегодняшняя встреча могла бы и не состояться, поскольку США чувствовали себя подведенными альянсом.

Трамп подчеркнул свое недовольство позицией Великобритании, Испании, Италии, Франции и ФРГ. Он заявил, что их решение не оказывать помощь США в контексте конфликта с Ираном стало причиной глубокого разочарования.

В частности, он назвал ситуацию с Испанией "кошмаром", указав на то, что эта страна не желает вносить свой вклад в финансирование альянса.

Ранее Трамп назвал безумными траты США на НАТО.