Москва1 июлВести.США разочаровались в европейских союзниках из-за их позиции по иранскому вопросу, заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью газете Handelsblatt.
При этом Европа остается "единой крупной платформой" для проецирования американской силы, отметил Рютте.
Что касается Ирана, в Белом доме есть некоторое разочарованиеподчеркнул генсек НАТО
Однако в НАТО должны поблагодарить президента США Дональда Трампа за то, что альянс остается сильным, пояснил Рютте.
Трамп на встрече с Рютте заявил, что НАТО подвела США, и высказал свое недовольство позицией Британии, Испании, Франции, Германии и Италии.
Между тем постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер сообщил, что коммюнике по итогам предстоящего саммита НАТО удивит своим содержанием. По его словам, документ обнародуют 8 июля.