Рютте: США разочаровались в Европе из-за ее позиции по Ирану

Рютте раскрыл, почему США разочаровались в европейских союзниках Рютте: США разочаровались в Европе из-за ее позиции по Ирану

Москва1 июл Вести.США разочаровались в европейских союзниках из-за их позиции по иранскому вопросу, заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью газете Handelsblatt.

При этом Европа остается "единой крупной платформой" для проецирования американской силы, отметил Рютте.

Что касается Ирана, в Белом доме есть некоторое разочарование подчеркнул генсек НАТО

Однако в НАТО должны поблагодарить президента США Дональда Трампа за то, что альянс остается сильным, пояснил Рютте.

Трамп на встрече с Рютте заявил, что НАТО подвела США, и высказал свое недовольство позицией Британии, Испании, Франции, Германии и Италии.

Между тем постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер сообщил, что коммюнике по итогам предстоящего саммита НАТО удивит своим содержанием. По его словам, документ обнародуют 8 июля.