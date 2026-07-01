В США пообещали, что итоговое коммюнике саммита НАТО удивит содержанием Постпред США Уитакер: итоговое коммюнике саммита НАТО удивит своим содержанием

Москва1 июл Вести.Коммюнике по итогам предстоящего саммита Североатлантического альянса удивит своим содержанием. Об этом в ходе брифинга заявил постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитакер.

По его словам, финальная версия документа будет опубликована 8 июля.

И вы будете очень удивлены содержанием сказал Уитакер

При этом постпред не уточнил, по какой причине коммюнике вызовет удивление.

Саммит НАТО пройдет в турецкой Анкаре 7–8 июля.

Ранее издание Foreign Policy писало, что европейские страны надеются, что на предстоящем саммите альянса не будет "неожиданных сюрпризов" на фоне непростых отношений НАТО с нынешней американской администрацией.