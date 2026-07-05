Главными темами саммита НАТО в Анкаре станут угрозы, риски и Украина

В Турции раскрыли основные темы саммита НАТО в Анкаре Главными темами саммита НАТО в Анкаре станут угрозы, риски и Украина

Москва5 июл Вести.Саммит НАТО в Анкаре 7–8 июля будет посвящен вопросам безопасности Евроатлантического региона, ситуации на Украине и укреплению оборонного потенциала альянса. Об этом сообщил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран в социальной сети X.

Саммит пройдет под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В мероприятии примут участие лидеры всех 32 стран НАТО, а также около 100 министров.

Будут обсуждаться ситуация на Украине и последние события на южном фланге НАТО написал Дуран

По его словам, участники встречи оценят выполнение решений по увеличению оборонных расходов стран альянса, а также обсудят меры по укреплению системы сдерживания и коллективной обороны.

8 июля состоится заседание Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств. Днем ранее Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган проведут официальный прием для участников саммита в президентском комплексе.

В ходе саммита турецкий лидер также планирует провести серию двусторонних встреч с главами иностранных делегаций. Ожидается участие президента США Дональда Трампа, для которого турецкая сторона подготовила церемонию приветствия высшего уровня уровня - head of state.

По данным администрации президента Турции, безопасность мероприятия будут обеспечивать более 56 тысяч сотрудников силовых структур.

Ранее агентство Reuters писало, что лидеры стран НАТО на саммите в Турции намерены объявить Россию "долгосрочной угрозой безопасности" для блока.

Турция во второй раз принимает саммит НАТО. Саммит Североатлантического альянса проходил в Стамбуле в 2004 году,