Рютте рассказал, какие ключевые проблемы будут обсуждаться на саммите НАТО Рютте: на саммите НАТО обсудят дефицит военных и перегруженность мощностей ОПК

Москва5 июл Вести.Перегруженность оборонных мощностей и недостаточные возможностей в наборе и обучении новых военных - это те препятствия для НАТО, которые будут обсуждаться на предстоящем саммите альянса, заявил генсек блока Марк Рютте в интервью WSJ.

Преодоление этих препятствий будет ключевым вопросом, который будет обсуждаться на предстоящем на следующей неделе саммите НАТО в Анкаре, сказал Рютте. По его словам, теперь, когда в альянс поступают денежные средства, ОПК государств - членов производит больше, а темпы действительно ускоряются.

Ранее глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран сообщил, что на саммите альянса в Анкаре обсудят вопросы безопасности Евроатлантического региона, украинского конфликта и укрепления оборонного потенциала НАТО.