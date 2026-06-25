Рютте заявил о намерении убедить Трампа, что НАТО полезна для США

Рютте хочет убедить Трампа в полезности НАТО на саммите в Анкаре Рютте заявил о намерении убедить Трампа, что НАТО полезна для США

Москва25 июн Вести.Генсек НАТО Марк Рютте, совершающий визит в США, заявил, что хочет показать американскому президенту Дональду Трампу на саммите в Анкаре, что альянс полезен для него.

Он отметил, что в саммите НАТО в Анкаре поучаствуют 42 страны, включая партнеров альянса с Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Общий объем экономик этих стран превышает 70 триллионов долларов подчеркнул Рютте, его слова приводит ТАСС

В ходе выступления в Атлантическом совете (признан нежелательной в РФ организацией) Рютте назвал Трампа "самым могущественным человеком в НАТО" и "лидером мира". Кроме того, генсек альянса несколько раз повторял, что саммит может принести Вашингтону "контракты на десятки миллиардов долларов".

Газета New York Times 23 июня писала, что Рютте был избран на пост генерального секретаря НАТО в основном из-за умения успокоить Трампа. Отмечалось, что это качество уже проявилось, когда Трамп говорил об идее заполучить контроль над Гренландией силой.