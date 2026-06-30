Foreign Policy: Европа надеется на скучный саммит НАТО в Анкаре в июле

СМИ рассказали об ожиданиях Европы от предстоящего саммита НАТО Foreign Policy: Европа надеется на скучный саммит НАТО в Анкаре в июле

Москва30 июн Вести.Европейские страны надеются, что на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Анкаре не будет "неожиданных сюрпризов" на фоне непростых отношений НАТО с нынешней администрацией Соединенных Штатов. Об этом пишет издание Foreign Policy.

По информации журналистов, посыл предстоящего мероприятия во многом будет зависеть от президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана. Отмечается, что глава Белого дома любит привлекать внимание, а турецкий лидер намерен воспользоваться саммитом, чтобы добиться выгодной сделки с Вашингтоном.

Скучный саммит НАТО - это именно то, на что надеются европейцы и о чем они молятся говорится в публикации

Саммит альянса пройдет в Анкаре 7–8 июля.

Ранее газета Corriere della Sera писала, что военная помощь, которую НАТО предоставляет Украине, может быть меньше ожидаемого из-за позиции США. Как утверждалось, перед саммитом альянса в Анкаре фиксируются признаки "резкого замедления" поддержки Киева.