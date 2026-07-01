Москва1 июл Вести.Для европейских стран, поддерживающих Украину, предстоящий саммит Североатлантического альянса будет сложным. Такой прогноз ИС "Вести" дал первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

По его словам, в преддверии саммита Запад переживает, несмотря на все победные реляции, что Украине не удается противостоять России.

Саммит для вот этих вот … европейских "закоперщиков" поддержки Украины будет достаточно сложный, если посмотреть и подготовку к саммиту, и заявления [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана и … председателя парламента Турции, которые вспоминают, кто виноват в срыве стамбульских соглашений … и так далее. Я думаю, что разговор, несмотря на попытки Западной Европы через своих лидеров продавить дополнительную помощь Украине, даже более мизерную, чем хотят украинцы, … будет очень сложным, тем более прилетит [президент США] Дональд Трамп сказал Афонин

Также он добавил, что саммит станет очень важным для продолжения политики и дальнейших действий Запада в отношении Украины.

Саммит НАТО пройдет в турецкой Анкаре 7–8 июля.

Ранее издание Foreign Policy сообщило об ожиданиях Европы от предстоящего саммита НАТО.