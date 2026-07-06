Азаров: саммит НАТО закончится тем же, чем и встреча "Большой семерки"

Азаров призвал относиться к решениям на саммите НАТО без иллюзий Азаров: саммит НАТО закончится тем же, чем и встреча "Большой семерки"

Москва6 июл Вести.Саммит НАТО в Анкаре, который пройдет 7-8 июля, закончится тем же, чем и встреча "Большой семерки". Такое мнение в интервью "Соловьёв Live" высказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров, сообщает ИС "Вести".

По его мнению, представители стран на саммите в Турции продолжат курс на продолжение военных действий.

Многие вопросы задают: "А что, там на саммите они примут какое-то решение?". Да примут то же самое решение, что приняли на "Большой семерке". Чему тут удивляться? Что такое "Большая семерка"? Это то же НАТО, плюс Канада, Япония. А так-то все одни и те же. Так зачем удивляться тому, какое они решение примут в Анкаре? Такое ж точно, как приняли на "Большой семерке". То есть продолжение военных действий полагает Азаров

При этом, по его мнению, президент США Дональд Трамп, по всей видимости, будет придерживаться нейтральной позиции в обсуждениях на саммите альянса.

Не думаю, что Трамп там будет активно выступать за мирные переговоры. Скорее всего, он в данной ситуации займет позицию нейтральную, и саммит закончится тем, чем закончилась "Большая Семерка". Поживем - увидим добавил он

Генсек НАТО Марк Рютте в преддверии саммита в Анкаре заявил, что на мероприятии представители стран-участниц блока обсудят дефицит военных и перегруженность мощностей оборонно-промышленного комплекса.