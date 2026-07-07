Эксперт: на саммите НАТО в Анкаре не стоит рассчитывать на значимые сдвиги Ходаренок: РФ не приходится ожидать ничего хорошего от саммита НАТО

Москва7 июл Вести.От саммита НАТО в Анкаре не стоит ожидать ни внутренних разногласий, ни каких‑либо переломных решений, заявил военный обозреватель Михаил Ходаренок в беседе с Владимиром Соловьёвым для ИС "Вести".

Он уверен, что позиция Запада по отношению к России остается четкой и консолидированной.

Украина по сути дела является прокси-силой, прокси-войсками тех же самых Соединенных Штатов и Европейского Союза. И никаких обязательств в плане пятой статьи и так далее, и тому подобное. Они и так решают свои задачи за счет своей территории, своего человеческого материала. И, видимо, эта ситуация сохранится на достаточно длительный срок. То есть ничего хорошего нам от этого саммита ожидать не приходится. Никакого там ни раскола, ни разброда, ни шатания не будет убежден Ходаренок

Эксперт резюмировал, что итог саммита, скорее, будет носить характер формального подтверждения единства без содержательных перемен.

Саммит альянса пройдет в Анкаре 7-8 июля. В столицу Турции прибудут лидеры стран-членов НАТО, а также представители государств-партнеров.