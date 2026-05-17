Эрдоган: Турция ждет от саммита НАТО в Анкаре решений о будущем альянса Эрдоган ждет принятия решений относительно будущего НАТО на саммите в Анкаре

Москва17 мая Вести.Турция рассчитывает, что на предстоящем 7-8 июля саммите НАТО в Анкаре будут приняты важные решения, связанные с будущем альянса и архитектуры глобальной безопасности, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Он подчеркнул, что предстоящий саммит НАТО "имеет критическое значение для альянса", его важность только усилилась на фоне последних событий в регионе и во всем мире, передает телеканал TRT Haber.

По его словам, роль Североатлантического альянса сегодня "значительно изменилась". Турецкий лидер отметил, что угрозы "стали более сложными, риски – более разнообразными, глобальная система – более уязвимой".

Эрдоган добавил, что Турция готова сделать все от нее зависящее, чтобы "НАТО была более решительной и готовой к угрозам, с которыми организация сталкивается".

Ранее Эрдоган рассказал прессе, что Турция не собирается отказываться от курса на вступление в Евросоюз, несмотря на неоднозначную политику Брюсселя в отношении Анкары.