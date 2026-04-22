Эрдоган: необходимо возобновление переговоров между Россией и Украиной

Москва22 апр Вести.Турция делает все возможное для возобновления переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган на встрече в Анкаре с генсеком НАТО Марком Рютте.

Эрдоган также высказался за начало диалога между странами на высшем уровне.

Президент Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия для мирного завершения войны между Россией и Украиной, для возобновления переговоров между ними и начала диалога на уровне лидеров сообщила администрация турецкого президента

Ранее Эрдоган сообщил российскому президенту Владимиру Путину о готовности страны принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине, в том числе на высшем уровне.