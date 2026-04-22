Москва22 апрВести.Турция делает все возможное для возобновления переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган на встрече в Анкаре с генсеком НАТО Марком Рютте.
Эрдоган также высказался за начало диалога между странами на высшем уровне.
Президент Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия для мирного завершения войны между Россией и Украиной, для возобновления переговоров между ними и начала диалога на уровне лидеровсообщила администрация турецкого президента
Ранее Эрдоган сообщил российскому президенту Владимиру Путину о готовности страны принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине, в том числе на высшем уровне.