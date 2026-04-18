Москва18 апрВести.Анкара работает над возобновлением переговоров по Украине в очень короткой перспективе, сообщил РИА Новости источник в правительстве Турции.
Мы ведем активную работу с заинтересованными сторонами и рассчитываем, что при наличии политической воли переговорный процесс может быть возобновлен в очень короткой перспективесказал собеседник агентства
Он подчеркнул, что Турция продолжает выступать за дипломатическое урегулирование и предлагает свою территорию для диалога.
Анкара сохраняет контакты со всеми сторонами и готова внести вклад в создание условий для возвращения к переговорам и продвижения мирного процессадобавил источник
По данным источника в турецком правительстве, Стамбул рассматривается как наиболее удобная площадка для переговоров.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова организовать саммит по Украине на уровне лидеров, "если стороны выразят готовность к диалогу".