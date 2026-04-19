Эрдоган сообщил Путину о готовности Турции принять переговоры РФ и Украины МИД Турции: Эрдоган предложил Путину и Зеленскому площадку для переговоров

Москва19 апр Вести.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил российскому коллеге Владимиру Путину о готовности страны принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине, в том числе на высшем уровне. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

По его словам, аналогичное сообщение получил глава киевского режима Владимир Зеленский.

В контакте нашего господина президента (Эрдогана – прим. ред​​​.) как с уважаемым господином Путиным, так и с (Владимиром – прим. ред.) Зеленским была передана готовность Турции организовать переговоры, в том числе на уровне лидеров сказал Фидан на пресс-конференции по итогам пятого Антальского дипломатического форума

Дипломат подчеркнул, что ситуация зависит не только от желания Турции, но и от готовности обеих сторон.

Эрдоган заявил о готовности Турции к организации саммита России и Украины по вопросу урегулирования 17 апреля во время церемонии открытия Антальского дипломатического форума​​​. Он подчеркнул, что страна готова внести любой необходимый вклад в установление мира.