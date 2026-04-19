Москва19 апрВести.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил российскому коллеге Владимиру Путину о готовности страны принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине, в том числе на высшем уровне. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
По его словам, аналогичное сообщение получил глава киевского режима Владимир Зеленский.
В контакте нашего господина президента (Эрдогана – прим. ред.) как с уважаемым господином Путиным, так и с (Владимиром – прим. ред.) Зеленским была передана готовность Турции организовать переговоры, в том числе на уровне лидеровсказал Фидан на пресс-конференции по итогам пятого Антальского дипломатического форума
Дипломат подчеркнул, что ситуация зависит не только от желания Турции, но и от готовности обеих сторон.
Эрдоган заявил о готовности Турции к организации саммита России и Украины по вопросу урегулирования 17 апреля во время церемонии открытия Антальского дипломатического форума. Он подчеркнул, что страна готова внести любой необходимый вклад в установление мира.