Москва25 маяВести.В качестве потенциального посредника в переговорах между Россией и Украиной мог бы выступить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Такое мнение высказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.
В комментарии NEWS.ru он отметил, что также с этой ролью мог бы справиться и глава турецкого МИД Хакан Фидан.
Честно говоря, на сегодняшний день сложно найти кандидатуру [посредника в переговорах]. Но это мог бы быть Эрдоган. Да, его мы могли бы попросить выступить в качестве посредника. Он умеет поддерживать дружеские отношения. С этой ролью справился бы и министр иностранных дел Турции [Хакан] Фидансказал Перенджиев
В апреле во время церемонии открытия Анталийского дипломатического форума Эрдоган заявил, что Анкара готова организовать саммит по Украине на уровне лидеров. Он отметил, что Турция готова внести любой необходимый вклад в установление мира и стабильности.
Позже Фидан заявил, что турецкий лидер сообщил о готовности Анкары принять переговоры президенту РФ Владимиру Путину. Аналогичное сообщение, как добавил министр иностранных дел Турции, получил и глава киевского режима Владимир Зеленский.