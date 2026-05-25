Политолог Перенджиев: посредником в переговорах с Украиной мог бы стать Эрдоган

Москва25 мая Вести.В качестве потенциального посредника в переговорах между Россией и Украиной мог бы выступить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Такое мнение высказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

В комментарии NEWS.ru он отметил, что также с этой ролью мог бы справиться и глава турецкого МИД Хакан Фидан.

Честно говоря, на сегодняшний день сложно найти кандидатуру [посредника в переговорах]. Но это мог бы быть Эрдоган. Да, его мы могли бы попросить выступить в качестве посредника. Он умеет поддерживать дружеские отношения. С этой ролью справился бы и министр иностранных дел Турции [Хакан] Фидан сказал Перенджиев

В апреле во время церемонии открытия Анталийского дипломатического форума Эрдоган заявил, что Анкара готова организовать саммит по Украине на уровне лидеров. Он отметил, что Турция готова внести любой необходимый вклад в установление мира и стабильности.

Позже Фидан заявил, что турецкий лидер сообщил о готовности Анкары принять переговоры президенту РФ Владимиру Путину. Аналогичное сообщение, как добавил министр иностранных дел Турции, получил и глава киевского режима Владимир Зеленский.