Глава МИД Украины Сибига: Зеленский готов к встрече с Путиным в Турции

Москва17 апр Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Турции при участии турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, и, возможно, президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Он отметил, что Украина надеется на содействие турецкой стороны в подготовке саммита.

Мы готовы к этой встрече также в Турции — встрече между Зеленским, Путиным, Эрдоганом и, возможно, Трампом сказал Сибига в ходе Анталийского дипломатического форума

Ранее Эрдоган сообщал, что Турция готова внести любой необходимый вклад в установление мира и стабильности на Украине, включая организацию встречи на уровне лидеров.

В четверг после встречи с турецким лидером спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко сообщала о готовности Эрдогана организовать новые переговоры РФ с Украиной в Стамбуле.

Трамп ранее заявлял, что США хотят, чтобы Путин и Зеленский встретились для заключения сделки по Украине.

В феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что предложение Путина встретиться с Зеленским в Москве остается в силе.