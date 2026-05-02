Politico: Зеленский рассматривает Турцию как площадку для переговоров с РФ

Зеленский рассматривает Турцию как место для новых переговоров с Россией Politico: Зеленский рассматривает Турцию как площадку для переговоров с РФ

Москва2 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский рассматривает Турцию в качестве места для нового раунда переговоров с Россией, сообщает издание Politico.

Зеленский проявляет большую осторожность в отношении будущего участия США и теперь рассчитывает, что Турция выступит местом проведения следующего раунда переговоров с Россией говорится в публикации

По данным источников газеты, сейчас в Вашингтоне приоритет сместился в сторону конфликта на Ближнем Востоке, в частности, ситуации вокруг Ирана. Тем не менее переговоры по Украине продолжаются, но уже без центрального места в повестке.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев направил Анкаре запрос с просьбой изучить возможность встречи между президентом России Владимиром Путиным и Зеленским, в которой могли бы принять участие лидеры США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган для обсуждения урегулирования украинского конфликта.