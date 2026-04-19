Сибига: Украина просила Турцию организовать переговоры Путина и Зеленского Сибига заявил, что Киев просил Турцию организовать встречу Путина и Зеленского

Москва19 апр Вести.Киев направил в Анкару запрос с просьбой изучить возможность организации встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским, в которой могли бы принять участие лидеры США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган для обсуждения урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщил глава МИД Украины.

Мы обратились к Турции рассмотреть возможность организации встречи на уровне Зеленского и Путина с возможным участием президентов Эрдогана и Трампа. Мы готовы к этой встрече сказал Сибига в интервью агентству Укринформ

Ранее Сибига заявил, что Зеленский готов к встрече с Путиным и подчеркнул, что Киев надеется на содействие турецкой стороны в подготовке саммита.

В свою очередь Эрдоган сообщал, что Анкара готова внести любой необходимый вклад в установление мира и стабильности на Украине, включая организацию встречи на уровне лидеров.