Москва19 апрВести.Киев направил в Анкару запрос с просьбой изучить возможность организации встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским, в которой могли бы принять участие лидеры США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган для обсуждения урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщил глава МИД Украины.
Мы обратились к Турции рассмотреть возможность организации встречи на уровне Зеленского и Путина с возможным участием президентов Эрдогана и Трампа. Мы готовы к этой встреческазал Сибига в интервью агентству Укринформ
Ранее Сибига заявил, что Зеленский готов к встрече с Путиным и подчеркнул, что Киев надеется на содействие турецкой стороны в подготовке саммита.
В свою очередь Эрдоган сообщал, что Анкара готова внести любой необходимый вклад в установление мира и стабильности на Украине, включая организацию встречи на уровне лидеров.