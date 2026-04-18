Сибига еще раз заявил, что Зеленский готов встретиться с Путиным Сибига подтвердил готовность Зеленского встретиться с Путиным

Москва18 апр Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил ИС "Вести" на полях Антальского дипломатического форума министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Министру был задан вопрос, насколько серьезным было его сделанное накануне заявление о готовности Зеленского встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Турции при участии турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и, возможно, президента США Дональда Трампа.