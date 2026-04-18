Килинкаров назвал причину, по которой Зеленский хочет встретиться с Путиным

Москва18 апр Вести.Единственная причина, по которой глава киевского режима хочется встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, - это возможность для него легитимировать свою власть, заявил экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на полях Антальского дипломатического форума заявил, что Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным.

Удивляться тому, что Зеленский хочет встретиться с Путиным, не нужно. Потому что это единственная возможность легитимировать свою власть. Это единственный вопрос, который хочет решить Зеленский. Странно, согласитесь, просить о встрече в условиях, когда ты публично заявляешь о неготовности выполнить одно из условий прекращения конфликта сказал Килинкаров

По его мнению, сейчас нет необходимости во встрече главы киевского режима и президента России, она "абсолютно невозможна". Политик добавил, что Зеленский ни при каких обстоятельствах не пойдет на урегулирование конфликта.