Килинкаров: Зеленский хочет "сжечь" Буданова как политического оппонента

Москва16 апр Вести.Глава киевского режима Владимира Зеленский взял Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) на пост главы своего офиса, чтобы уничтожить как политического оппонента. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в интервью ИС "Вести".

По словам политика, Зеленский воспринимает Буданова как потенциального политического оппонента, в том числе на пост главы государства. Данные социологических опросов на Украине говорят о том, что популярность Буданова растет и даже превышает показатели Зеленского, подчеркнул Килинкаров.

С точки зрения политической, это внутренняя конкуренция. Идея Зеленского пригласить Буданова главой своего офиса заключалась в том, чтобы сжечь его на этом посту как политического оппонента. Он будет предпринимать шаги, которые были бы направлены на то, чтобы сбить этого потенциального возможного кандидата на пост президента, тем более, что Зеленский все-таки это креатура британцев. А Буданов – это все-таки креатура американцев сказал экс-депутат Рады

Он добавил, что в том числе через Зеленского и Буданова британцы и американцы "толкаются локтями" на Украине за право управлять политическими процессами в стране.

Буданов до сих пор не зашел в кабинет главы офиса Зеленского. У Буданова нет ни одного заместителя, которого он мог бы сам себе назначить. Это все замы, которые остались от Ермака, и Зеленский не дает ему возможности заменить этих замов. Отставка главы офиса Зеленского не требует никаких согласований, никаких консультаций. Зеленский может Буданова уволить росчерком одного пера. Почему он этого не делает? Потому что не дают американцы считает политик

Килинкаров отметил, что Буданов расширяет свое политическое влияние, участвуя в международных мероприятиях, переговорных процессах, однако его усилия не приносят пока никаких значительных успехов.

