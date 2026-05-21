Депутат Чепа: Буданов заявил о "господстве" над РФ ради участия в выборах

Буданов сыплет историческими мифами ради участия в предвыборной гонке

Москва21 мая Вести.Заявление главы офиса украинского президента Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о необходимости "господства" Украины над Россией связано с его политическими амбициями. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По словам депутата, Буданов, вероятно, понимает, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому будет сложно идти на выборы из-за коррупционного скандала, и пытается набрать политические очки.

Начинается, скорее всего, предвыборная президентская борьба. Скорее всего, Буданов понимает, что Зеленскому сложно сегодня с коррупционным скандалом… Он [Буданов] первый претендент, которого Зеленский боится сказал Чепа в беседе с Газетой.Ru

Парламентарий также назвал заявления Буданова абсурдными и популистскими, подчеркнув, что Россия не позволит господствовать над собой.

Ранее Буданов заявил, будто Украина является преемницей Руси и должна господствовать над Россией. Также глава офиса Зеленского обвинил россиян в краже украинской истории.

Киевский режим неоднократно распространял исторические мифы с антироссийским уклоном. По оценке научного директора РВИО Михаила Мягкова, процесс денацификации Украины потребует не менее десятилетия. При этом сроки могут различаться в зависимости от региона.