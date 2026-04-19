Москва19 апрВести.Руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что работа по согласованию гарантий безопасности для Киева близится к концу. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на украинские СМИ, которые изучили его интервью молдавскому YouTube-каналу "Маленькая страна".
По словам Буданова, уже принято решение по поводу того, какой будет поддерживаться режим после окончания боевых действий. Как он сказал, это уже большое достижение.
Вместе с тем Буданов уточнил, что вопросы, связанные с территориями, остаются открытыми.
Мы не нашли, естественно, на данный момент финального решения по территориальному вопросу между нами и Российской Федерациейдобавил глава офиса Зеленского
Ранее американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью ИС "Вести" выразил мнение, что украинский конфликт в итоге станет замороженным.
В декабре 2025 года российский президент Владимир Путин в ходе "Итогов года" заявил, что Россия хочет и готова завершить конфликт на Украине мирными средствами. В апреле 2026-го пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва сохраняет твердый настрой на достижение поставленных целей в украинском вопросе.