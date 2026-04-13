Песков: Россия намерена достичь своих целей в ситуации с Украиной

Москва13 апр Вести.Москва сохраняет твердый настрой на достижение поставленных целей в украинском вопросе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы же нацелены на то, чтобы достигнуть своих целей в контексте Украины сказал Песков журналистам

Он также отметил, что специальная военная операция продолжится до тех пор, пока переговоры не принесут результатов.

Ранее в понедельник в Минобороны сообщили, что ВС РФ возобновили боевые действия после окончания объявленного Владимиром Путиным пасхального перемирия.