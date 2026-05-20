Россия продолжит СВО, пока не достигнет всех своих целей Песков: на фоне воинственных заявлений Киева спецоперация продолжится до победы

Москва20 мая Вести.Россия на фоне воинственных заявлений Киева будет продолжать СВО до тех пор, пока не достигнет своих целей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом воинственные заявления главы киевского режима не способствуют разрешению кризиса мирным путем, добавил он.

Москва остается открытой для мирного пути урегулирования. Он является для нас предпочтительным. Но на фоне воинственных заявлений Зеленского мы должны и будем продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока мы не достигнем наших целей сказал Песков

Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также отметил, что Москва продолжит идти к выполнению целей спецоперации, пока Зеленский не выполнит ряд условий, в том числе вывод вооруженных сил Украины (ВСУ) из российских регионов.