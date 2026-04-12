Москва12 апр Вести.Спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока лидер киевского режима Владимир Зеленский не сможет набраться смелости для заключения мира с Россией. Такое мнение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Песков подчеркнул, что России нужен устойчивый мир, который может наступить, когда будут обеспечены ее интересы.

Мы хотим устойчивый мир. И устойчивый мир может наступить, когда мы обеспечим наши интересы, достигнем тех целей, которые ставились с самого начала. Это можно сделать буквально в режиме "сегодня". Но Зеленский должен принять те самые хорошо известные решения. И как только они будут приняты, тогда все перейдет в мирное русло. До тех пор, пока Зеленский не может набраться смелости и взять на себя эту ответственность, специальная военная операция по истечению срока перемирия будет продолжаться сказал пресс-секретарь президента РФ

Ранее он заявлял, что объявленное Россией пасхальное перемирие носит гуманитарный характер. Тогда же Песков подчеркивал, что целью Москвы является не перемирие, а достижение прочного и устойчивого мира.