Песков: мир на Украине возможен уже сегодня, если Зеленский примет решение

Москва10 апр Вести.Мир на Украине мог бы наступить уже сегодня, если глава киевского режима Владимир Зеленский принял бы решение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Москва желает не перемирия, а прочного мира.

Этот мир может наступить сегодня, в случае, если президент Зеленский примет соответствующее решение, возьмет на себя ответственность сказал Песков журналистам

Президент России Владимир Путин ранее распорядился приостановить боевые действия в связи с праздником Пасхи с 16.00 11 апреля до конца дня 12 апреля.

Зеленский в ответ заявил, что Киев согласен на временное прекращение огня.