Москва10 апрВести.Мир на Украине мог бы наступить уже сегодня, если глава киевского режима Владимир Зеленский принял бы решение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Москва желает не перемирия, а прочного мира.
Этот мир может наступить сегодня, в случае, если президент Зеленский примет соответствующее решение, возьмет на себя ответственностьсказал Песков журналистам
Президент России Владимир Путин ранее распорядился приостановить боевые действия в связи с праздником Пасхи с 16.00 11 апреля до конца дня 12 апреля.
Зеленский в ответ заявил, что Киев согласен на временное прекращение огня.