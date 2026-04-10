Песков: РФ хочет достичь устойчивого мира, а не перемирия

Москва10 апр Вести.Цель России – добиться стабильного и прочного мира, а не ограничиваться перемирием. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков подтвердил, что Кремль видел согласие украинской стороны на перемирие по случаю празднования Пасхи. Приостановка боевых действий продлится с 16.00 мск 11 апреля до конца дня 12 апреля.

Как мы неоднократно говорили, как говорил президент [России Владимир] Путин, мы хотим не перемирия, мы хотим мира – прочного, устойчивого и этот мир может наступить сегодня в случае, если ... [глава киевского режима Владимир] Зеленский примет соответствующее решение сказал пресс-секретарь российского лидера на брифинге

Он призвал киевские власти взять на себя ответственность и сделать необходимые шаги для мирного урегулирования.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия могла бы продлить паузу в боях и после Пасхи.