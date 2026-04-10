Москва10 апр Вести.Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие позволит активизировать работу по эвакуации раненых и поиску пропавших. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Пасхальное перемирие позволит активизировать работу по эвакуации раненых, поиску пропавших без вести, доставке необходимой помощи в зоны, пострадавшие от конфликта сообщила Москалькова в своем канале в MAX

Она также назвала решение о перемирии гуманным и милосердным шагом, выразив надежду на то, что Украина будет соблюдать условия прекращения огня.

Владимир Путин распорядился приостановить боевые действия в связи с праздником Пасхи с 16.00 11 апреля до конца дня 12 апреля.