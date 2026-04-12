Москва12 апр Вести.Пасхальное перемирие – это гуманитарный жест со стороны верховного главнокомандующего, президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

Отвечая на вопрос Зарубина, зачем РФ нужно пасхальное перемирие, Песков отметил, что праздник Пасхи свят как для россиян, так и для украинцев, и имеет особое значение для обоих народов.

Это гуманитарный жест со стороны верховного главнокомандующего, президента Российской Федерации. Праздник святой для россиян и для украинцев, для украинского народа тоже это святой праздник, который исполнен особым значением. Украинская сторона последовала примеру Российской Федерации. При этом Путин особо акцентировал, что наши военные должны быть начеку на случай возможных провокаций. Мы с вами хорошо помним, что в прошлом году тоже было перемирие, и оно неоднократно нарушалось вооруженными силами Украины заявил Песков

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Россия объявила пасхальное перемирие без оглядки на Украину.