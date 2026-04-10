В Кремле видели заявление Зеленского о готовности к пасхальному перемирию

Москва10 апр Вести.В Кремле ознакомились с заявлением главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Украина согласна на пасхальное перемирие, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

С утверждением о том, что Киев будет действовать зеркально в контексте временного прекращения огня, Зеленский ранее выступил в своих социальных сетях.

Мы также видели заявления Зеленского о том, что украинская сторона последует этому примеру сказал представитель Кремля

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне спецоперации с 16.00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля.