Москва10 апрВести.В Кремле ознакомились с заявлением главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Украина согласна на пасхальное перемирие, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
С утверждением о том, что Киев будет действовать зеркально в контексте временного прекращения огня, Зеленский ранее выступил в своих социальных сетях.
Мы также видели заявления Зеленского о том, что украинская сторона последует этому примерусказал представитель Кремля
Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне спецоперации с 16.00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля.