Москва10 апр Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина будет действовать зеркально в контексте временного прекращения огня, предложенного президентом РФ Владимиром Путиным по случаю праздника Пасхи.

С таким утверждением украинский политик выступил в своих соцсетях.

Мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз подчеркнул Зеленский

Ранее Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Как сообщили в Кремле, главе Минобороны РФ Андрею Белоусову, а также начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову отданы указания остановить боевые действия на всех направлениях специальной военной операции на Украине в обозначенный период.