Россия и Украина договорились о прекращении огня с 11 по 12 апреля

Москва10 апр Вести.Президент России Владимир Путин распорядился приостановить боевые действия в связи с праздником Пасхи. Глава киевского режима Владимир Зеленский также подтвердил готовность на временное перемирие.

Согласно указанию российского лидера, военные РФ остановят огонь с 16.00 11 апреля до конца дня 12 апреля.

При этом в Кремле подчеркнули, что войска остаются в готовности пресечь возможные провокации и агрессию со стороны противника.

Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации подчеркнули в пресс-службе Кремля

Позже Зеленский подтвердил, что Киев согласен на пасхальное прекращение огня. Он напомнил, что Украина готова к зеркальным шагам, а также указал, что Россия могла бы не возобновлять обстрелы и после Пасхи.

Людям нужна Пасха, свободная от угроз, и реальные шаги к миру добавил он

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что ВСУ не смогут воспользоваться временем перемирия для перегруппировки войск.