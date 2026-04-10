Москва10 апрВести.Президент России Владимир Путин распорядился приостановить боевые действия в связи с праздником Пасхи. Глава киевского режима Владимир Зеленский также подтвердил готовность на временное перемирие.
Согласно указанию российского лидера, военные РФ остановят огонь с 16.00 11 апреля до конца дня 12 апреля.
При этом в Кремле подчеркнули, что войска остаются в готовности пресечь возможные провокации и агрессию со стороны противника.
Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерацииподчеркнули в пресс-службе Кремля
Позже Зеленский подтвердил, что Киев согласен на пасхальное прекращение огня. Он напомнил, что Украина готова к зеркальным шагам, а также указал, что Россия могла бы не возобновлять обстрелы и после Пасхи.
Людям нужна Пасха, свободная от угроз, и реальные шаги к мирудобавил он
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что ВСУ не смогут воспользоваться временем перемирия для перегруппировки войск.