Пасхальное перемирие в зоне СВО вступило в силу

Москва11 апр Вести.Пасхальное перемирие в зоне специальной военной операции, объявленное президентом России Владимиром Путиным, вступило в силу.

Согласно указанию главы российского государства, российские военные прекратили удары с 16.00 11 апреля до конца дня 12 апреля.

Владимир Путин 9 апреля распорядился приостановить боевые действия в связи с Пасхой. Глава киевского режима Владимир Зеленский также подтвердил свою готовность соблюдать перемирие.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что пасхальное перемирие носит исключительно гуманитарный характер и акцентировал, что цель России - достичь устойчивого мира, не перемирия.