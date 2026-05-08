Москва8 мая Вести.Объявленное президентом России Владимиром Путиным по случаю празднования Дня Победы перемирие в зоне конфликта на Украине вступило в силу в пятницу, 8 мая, в полночь по московскому времени и продлится до 10 мая.

На этот период российские войска полностью прекратят боевые действия в зоне специальной военной операции (СВО). Кроме того, остановлены удары ракетными войсками, артиллерией, высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по объектам украинской инфраструктуры и местам дислокации подразделений Вооруженных сил (ВСУ).

Министерство обороны России призвало украинскую сторону последовать примеру и соблюдать перемирие.

В случае нарушений со стороны украинских боевиков или попыток нанести удары по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов, Минобороны РФ пообещало адекватный ответ со стороны Вооруженных сил.

Ведомство также предупредило о массированном ракетном ударе по центру украинской столицы, если киевский режим попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы. Население Киева и сотрудники иностранных дипломатических представительств получили рекомендации своевременно покинуть город.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва призывает серьезно отнестись к комментариям Минобороны об ответе на возможную агрессию Киева.