Москва4 маяВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об установлении режима тишины с полуночи 6 мая.
Он отметил, что за время, которое есть до этого момента, реалистично обеспечить прекращение огня.
Объявляем о режиме тишины, начиная с 0.00 в ночь с 5 на 6 маянаписал Зеленский в своем Telegram-канале
По его словам, ВСУ будут действовать зеркально, начиная с указанного момента.
Ранее в Минобороны РФ подчеркнули, что в случае попытки срыва киевским режимом празднования Дня Победы в Москве по центру Киева будет нанесен массивный ракетный удар, от которого РФ ранее воздерживалась из гуманитарных соображений.