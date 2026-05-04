Зеленский заявил о готовности соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая

Зеленский объявил о введении режима тишины с полуночи 6 мая Зеленский заявил о готовности соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая

Москва4 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об установлении режима тишины с полуночи 6 мая.

Он отметил, что за время, которое есть до этого момента, реалистично обеспечить прекращение огня.

Объявляем о режиме тишины, начиная с 0.00 в ночь с 5 на 6 мая написал Зеленский в своем Telegram-канале

По его словам, ВСУ будут действовать зеркально, начиная с указанного момента.

Ранее в Минобороны РФ подчеркнули, что в случае попытки срыва киевским режимом празднования Дня Победы в Москве по центру Киева будет нанесен массивный ракетный удар, от которого РФ ранее воздерживалась из гуманитарных соображений.