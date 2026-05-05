Москва5 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский из-за трусости объявил о введении режима тишины с полуночи 6 мая. Такое мнение ИС "Вести" высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Эксперт отметил, что у России есть средства эффективного поражения для ответа Украине в случае атак во время празднования Дня Победы.

Поэтому по трусости своей Зеленский тут же объявил, соответственно, время вот этой тишины … Для чего? … Вот у нас это гуманитарная акция. То есть мы восьмого [мая] вводим перемирие. Девятого числа все граждане, у которых есть родственники, погибшие на войне … имеют возможность пойти к могилам, возложить цветы, отметить этот праздник не пьянкой-гулянкой, а именно помянуть родных. Кто-то в храм сходит, поставить свечку. То есть мы это проводим для простого мирного населения. Это гуманитарная акция. Что делает Зеленский? Примазывается к этой акции в прямом смысле слова и будет ее проводить для перегруппировки войск. У него получается … больше трех суток. Поэтому очень мудро … будет, если мы не присоединимся сказал эксперт

Ранее Юрий Кнутов заявил, что в случае атаки ВСУ по центру Москвы последует быстрый ответ.