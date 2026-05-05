Москва5 мая Вести.Решение Владимира Зеленского о введении "режима тишины" с 6 мая является тактической хитростью, продиктованной личными амбициями и стремлением к провокациям.

Такое мнение в своем Telegram-канале выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Парламентарий обратил внимание на непоследовательность действий Киева. Так, изначально глава киевского режима фактически отверг предложение РФ о перемирии ко Дню Победы, однако вскоре изменил позицию, объявив о прекращении огня в ночь с 5 на 6 мая.

Слуцкий связал такие метания с уязвленным самолюбием Зеленского, пояснив, что тот остался недоволен обсуждением данной темы между Москвой и Вашингтоном без официального участия украинской стороны.

Депутат выразил убеждение, что официальному Киеву в действительности не нужны ни временное затишье, ни полноценный мир. Он добавил, что Зеленский пытается навязать собственные правила игры в надежде подготовить почву для провокаций, одновременно стараясь продемонстрировать лояльность своим европейским спонсорам.

Ранее Зеленский заявил, что перемирие, о котором говорил президент РФ Владимир Путин, может оказаться "тактическим обманом".