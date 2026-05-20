Депутат Журавлев пояснил, что Киев намерен получить от перемирия с РФ

Москва20 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский стремится использовать возможное перемирие для восстановления украинской противовоздушной обороны. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Депутат в беседе с Лентой.ru отметил, что у Украины не осталось ни одного функционирующего аэропорта. Даже военные аэродромы давно разбомблены и практически непригодны для использования, подчеркнул он.

Даже из путаных объяснений становится ясно, что Зеленский, если Россия подарит ему эти дни или недели, хотел бы потратить их на восстановление ПВО сказал Журавлев

Он напомнил, что подобные паузы в боевых действиях уже происходили во времена "Минска-1" и "Минска-2", и они давали возможность вооруженным силам Украины перегруппироваться и подтянуть резервы. Депутат выразил уверенность, что Киев снова пытается выиграть время.

Ранее военный блогер Борис Рожин предложил рассмотреть возможность нанесения ударов по объектам стран Прибалтики. Причиной стали участившиеся случаи пролетов украинских дронов.