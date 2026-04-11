Москва11 апр Вести.Власти Объединенных Арабских Эмиратов отказались от украинской системы противовоздушной обороны, поскольку убедились в ее непригодности. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Алексей Журавлев.

В беседе с NEWS.ru депутат отметил, что на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке все забыли об Украине, поэтому глава киевского режима Владимир Зеленский решил "перетянуть хоть часть одеяла на себя".

Странно было, что их вообще там приняли: криворукая украинская ПВО хорошо известна у себя на родине, где чуть ли не каждая вторая противоракета попадает в жилую многоэтажку сказал Журавлев

Он добавил, что от средств ПВО Украины нельзя было ожидать качественной защиты.

Ранее издание L'AntiDiplomatico опубликовало материал, в котором отмечается, что отправленные на Ближний Восток украинские специалисты в области ПВО провалили свою миссию. По данным журналистов, все пять объектов, которые "защищали" украинские специалисты, были уничтожены.