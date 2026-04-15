Зеленский: у Украины такой дефицит ракет для ПВО Patriot, что хуже некуда

Москва15 апр Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что у Украины наблюдается такой дефицит ракет к системам ПВО Patriot, что "хуже некуда". Это, по его словам, происходит на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

Свое мнение по этому поводу Зеленский высказал в интервью немецкому телеканалу ZDF, говоря о ракетах к системам Patriot.

Если война (на Ближнем Востоке. — Прим. Ред.) продлится дольше, для Украины будет меньше оружия... У нас сейчас такой дефицит, что хуже некуда констатировал Зеленский

Кроме того, глава киевского режима отметил, что Соединенные Штаты в свете конфликта с Ираном все меньше внимания уделяют Украине.

Зеленский ранее уже высказывал свои опасения по поводу сокращения поставок ракет для американских систем ПВО Patriot из‑за операции США и Израиля против Ирана. Как подчеркивал глава киевского режима, именно эти комплексы являются для Украины ключевой и наиболее срочной проблемой, поскольку полноценной замены этим системам в стране нет.