Москва5 апр Вести.В Вооруженных силах Украины (ВСУ) заявили о критической нехватке боеприпасов к американским системам противоракетной обороны Patriot. Это ставит под угрозу уничтожения ключевые военные объекты, заявил в беседе с Times представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат.

У нас заканчиваются ракеты Patriot... Мы постоянно просим большего. Если мы останемся без этих крайне необходимых ракет, мы останемся без всего, и русские уничтожат нашу важнейшую инфраструктуру сказал он

Чтобы подтвердить свои слова, Игнат показал на своем телефоне видео пусковой установки Patriot, в восьми стволах которой, как отмечается в статье, осталось всего две ракеты.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что поставки ракет для Patriot могут сократиться из‑за войны США и Израиля против Ирана. По его словам, у Украины нет полноценной замены этих систем, поэтому именно комплексы Patriot остаются для страны ключевой и наиболее срочной проблемой.